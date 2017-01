Donald Trump : Star d'une sextape détenue par les services russes ?

Scandale à Washington ! Après "Grab them by the pussy", Donald Trump provoque un nouveau tollé médiatique et populaire. En cause, des agissements discutables à Moscou dont il serait l'auteur. Vidéo intime, actes sexuels hors du commun et notes compromettantes : le futur président des États-Unis est dans de beaux draps, mais il se défend farouchement...

