Donald Trump : Tensions entre son épouse Melania et sa fille Ivanka

Ce samedi 29 avril, Donald Trump aura effectué les cent premiers jours de son mandat de quatre ans. Un début de mandat rythmé par de nombreux faits marquants, auquel s'ajoute la parution d'un article consacré à son épouse : Melania Trump, première dame en détresse, vivrait une relation glaciale avec sa belle-fille Ivanka...

L'article, signé Evgenia Peretz, est publié dans le nouveau numéro du magazine Vanity Fair. Intitulé "Dans le mariage des Trump : le fardeau de Melania", il retrace la vie pré-Donald Trump de l'ancien mannequin et son histoire d'amour avec l'homme d'affaires de 70 ans, de leur rencontre en septembre 1998 à leur nouvelle vie à la Maison-Blanche.

Ivanka Trump est mentionnée dans la story d'Evgenia Peretz. Selon la journaliste, la fille aînée (née de son premier mariage à Ivana Trump) et assistante de Donald Trump a joué le rôle de première dame par défaut. En l'absence de sa belle-mère, décidée à résider à New York jusqu'à la fin de l'année scolaire de son fils Barron (10 ans), elle a rencontré des personnalités de haut rang. Evgenia Peretz ajoute : "Deux sources, de l'industrie de la mode et des médias ont remarqué une froideur glaciale entre les deux." Propos démentis par la porte-parole de Melania, Stephanie Grisham, qui affirme au contraire qu'"Ivanka et madame Trump ont toujours été proches, et [que] cela continue aujourd'hui".

Donald et Melania Trump font l'objet d'insistantes rumeurs de tensions au sein de leur couple. La situation renforce la nostalgie de millions d'Américains à l'égard des précédents locataires de la Maison-Blanche, Barack et Michelle Obama.

Rendez-vous sur le site de Vanity Fair pour lire Inside The Trump Marriage: Melania's Burden en intégralité.