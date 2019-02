Donald Trump : Virée en Floride avec Melania et Barron, géant à seulement 12 ans

Accompagné de sa femme Melania Trump et de leur fils Barron, 12 ans, Donald Trump a passé le week-end en Floride, dans son club luxueux de Mar-a-Lago, à Palm Beach. Avant de rejoindre la Maison Blanche ce 18 février 2019, le président américain s'est adressé à la communauté americano-vénézuélienne lors d'un meeting organisé lundi à Miami.

Comme le rapporte l'AFP, Donald Trump a appelé les chefs militaires du Venezuela à se rallier à l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido, et à laisser entrer l'aide humanitaire dans leur pays, faute de quoi ils courraient à leur "perte" : "Les yeux de monde entier sont braqués sur vous aujourd'hui, a-t-il averti. Vous pouvez choisir d'accepter l'offre généreuse d'amnistie du président Guaido et de vivre en paix auprès des vôtres (...). Sinon, vous pouvez choisir la seconde voie : continuer à soutenir (Nicolas) Maduro", a-t-il poursuivi en qualifiant le président du Venezuela de "marionnette cubaine".

Plus tôt dans la journée, pendant que son mari jouait au golf, Melania Trump s'est rendue au Nicklaus Children Hospital de Miami pour inaugurer un nouveau jardin de convalescence. Toujours vêtue de sa robe fleurie Gabriela Hearst, la First Lady a ensuite introduit son époux lors de son discours à Miami. Leurs fils Barron, presque aussi grand que son père à seulement 12 ans, est quant à lui apparu lors de leur retour à Washington dans la soirée de lundi.