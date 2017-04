Donna D'Errico : La sirène d'Alerte à Malibu toujours aussi séduisante à 49 ans

La sortie prochaine de Baywatch - Alerte à Malibu au cinéma (le 21 juin en France) lui rappelle forcément des souvenirs, et de bons puisqu'elle prête encore son image à la célèbre série adaptée sur grand écran, dans laquelle elle a joué les belles sirènes en maillot de bain échancré durant 44 épisodes. Révélée en tant que playmate, également vue dans une émission de téléréalité, Donna D'Errico est aujourd'hui âgée de 49 ans.

Présente hier (samedi 22 avril) à l'événement promotionnel organisé en l'honneur de la sortie de Baywatch - Alerte à Malibu à Los Angeles, l'actrice américaine a affiché une silhouette parfaite. Lumineuse et souriante, celle qui a incarné le personnage de Donna Marco dans la série nautique et dans Un privé à Malibu de 1996 à 1997 portait une robe mi-longue près du corps pour l'occasion. C'est avec enthousiasme que le charmante Donna D'Errico a retrouvé d'autres actrices de la série, Kelly Packard (alias April Giminski dans les saisons 8 et 9), habillée d'une robe bleue brodée, ou encore Erika Eleniak, qui a incarné le personnage de Shauni McClain de 1989 à 1992, et avec laquelle elle a partagé d'amicales étreintes devant les photographes. Erika Eleniak a elle aussi une référence Playboy sur son CV : elle a été playmate du mois de juillet 1989 pour le célèbre magazine de charme.

Mais s'il en est un que Donna D'Errico a tout particulièrement aimé retrouver, c'est l'acteur Jason Simmons, un ancien d'Alerte à Malibu (alias Logan Fowler entre 1994 et 1997), qui est devenu l'un de ses plus grands amis. La star australienne, qui a fait son coming out en 2008, s'est bien volontiers laissé embrasser par la belle Donna, des faveurs qu'elle n'a pas accordées à l'un des héros d'Alerte à Malibu nouvelle génération, le charmant Zac Efron.