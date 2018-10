Dora Tillier et Bérénice Bejo s'éclatent autour d'un "Jeu" malsain et dangereux

Un dîner, 7 téléphones portables... Combien de secrets ? Tel est le pitch de film Le Jeu, une comédie dramatique signée Fred Cavayé, qui réunit là un très beau cast. Une bonne partie de cette distribution cinq étoiles était à l'UGC Normandie (Paris) pour l'avant-première parisienne, mardi 9 octobre 2018.

En tête de liste, une pétillante et déchaînée Doria Tillier. L'ex-miss météo, révélée en actrice dans le très beau Monsieur et Madame Adelman de son compagnon Nicolas Bedos, a fait le jeu – c'est le cas de le dire – des photographes présents, s'éclatant notamment avec Suzanne Clément, actrice québécoise que l'on a souvent vue chez Xavier Dolan (J'ai tué ma mère, Laurence Anyways, Mommy). Bérénice Bejo était également de la partie, toute pimpante dans une robe scintillante, sous les yeux de son mari Michel Hazanavicius.

Roschdy Zem, Fleur Fitoussi, Vincent Elbaz et l'excellent Stéphane de Groodt complétaient le tableau. Seul Grégory Gadebois était absent du côté des comédiens. Le réalisateur Fred Cavayé et sa productrice Camilla Nesbitt étaient aussi présents, non loin de l'auteur des Ripoux et des Bidasses en folie, Claude Zidi, et sa compagne Mireille Berthereau. Tout ce petit monde, ou du moins une très bonne partie, s'est ensuite retrouvé pour une after-party à L'Arc, où l'on a croisé Victoria Monfort, Sarah Lavoine, Agathe de La Fontaine, Alice Duffour, Jérémie Lippmann, Mademoiselle Agnès ou encore Victoria Bedos.

L'histoire du film : Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un "jeu" : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce "jeu" se transforme en cauchemar.

Le Jeu, en salles le 17 octobre 2018.