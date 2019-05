Doria Tillier et Nicolas Bedos à Cannes : soirée avec Sarah Lopez (Moundir 4)

Les couples se succèdent chez Sandra & Co, à Cannes. Lundi 20 mai 2019, Doria Tillier et Nicolas Bedos se sont rendus dans la suite de Sandra Sisley, lors de la 7e journée du Festival de Cannes. Quelques heures auparavant, le couple avait monté les marches du Palais des festivals pour la présentation du film La Belle Époque réalisé par Nicolas Bedos et dans lequel joue sa compagne. Pour faire la fête, Doria Tillier avait enfilé la même robe bustier que lors de la montée des marches, ajoutant une touche casual avec une veste en cuir. Le magnifique collier qu'elle portait quelques heures plus tôt avait quant à lui disparu.

Pour cette nouvelle soirée, Sandra Sisley a pu compter sur la présence d'une candidate de télé-réalité, Sarah Lopez. La pétillante blonde est actuellement au casting de Moundir et les apprentis aventuriers 4, en cours de diffusion sur W9. Celle qui a précédemment participé à Secret Story 10 et Les Anges 9 et La Villa des coeurs brisés 4 portait pour l'occasion un haut asymétrique coloré et un jean slim troué. Elle était accompagnée d'un autre candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 4, Jonathan (Les Princes 6.)

Cette soirée a été entièrement consacrée au groupe Martell Blue Swift, la plus ancienne des grandes maisons de cognac, et à Blue Swift, son nouveau spiritueux qui a eu un énorme succès aux États-Unis. Une soirée version américaine, avec un spécial fooding made by le Ghetto Gastro. La suite Sandra & Co a également eu l'honneur de recevoir le duo musical français Cassius, composé de Philippe Cerboneschi et d'Hubert Blanc-Francard dits "Zdar" et "Boom Bass". Sandra Sisley affichait pour l'occasion une sublime tenue de chez Jitrois et a ébloui tous ses invités, dont l'humoriste Kevin Razi et l'actrice Vanessa Guide (Alad'2, Comme des garçons).