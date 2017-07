Dounia Coesens en couple avec un sexy sportif : Sa jolie déclaration d'amour

Love is in the air !

My love.... @arnaudassoumani. Mdaille d'argent Mais C'est toi le meilleur. Le chinois il sait mme pas sauter sur place ;) Une publication partage par Dounia Coesens (@douniacoesens) le 20 Juil. 2017 5h10 PDT

Tellement fire de mon homme @arnaudassoumani ... Une mdaille d'argent pour #WorldParaAthletics #London2017 #sautenlongueur Une publication partage par Dounia Coesens (@douniacoesens) le 20 Juil. 2017 10h12 PDT

Sous le soleil de Roland Garros avec ma chrie @douniacoesens #love at #RG17 Une publication partage par Arnaud Assoumani (@arnaudassoumani) le 28 Mai 2017 9h29 PDT

Coline Chavaroche

