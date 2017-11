Dounia Coesens (Plus belle la vie), ravissante DJ pour une soirée branchée

C'est une soirée exceptionnelle qui a été menée par deux acteurs très connus du public français. Mercredi 29 novembre, Dounia Coesens (alias Johanna Marci dans Plus belle la vie entre 2004 et 2014) était accompagnée d'Aurélien Wiik (Munch, La Vengeance aux yeux clairs) pour assurer son tout premier DJ set au restaurant de Jean-Roch, La Gioia. Réputé pour sa cuisine italienne authentique et familiale, cet établissement parisien qui surplombe le célèbre club VIP Room a donc accueilli de nombreuses personnes qui ont dansé au rythme des morceaux choisi aux platines par le duo.

Radieuse, l'actrice de 29 ans était chic et décontractée dans une combinaison noire. Présent pour l'accompagner et l'épauler tout au long de la soirée, le comédien de 37 ans a volontiers pris la pose à ses côtés, mimant quelques grimaces déjantées pour marquer cet événement musical.

Sur Instagram, Dounia Coesens s'était enthousiasmée de l'arrivée imminente de cette soirée en invitant ses abonnés à venir prendre part à l'événement. "À partir de 22h30 ! #DJDOUDOU #firstexperience #happy #lovemusic #musicislife", avait-elle écrit la veille.