Doutzen Kroes : Ambassadrice de charme, réunie au côté de Flora Coquerel à Paris

Quelques jours avant le lancement officiel de la Fashion Week de New York (l'événement a débuté ce jeudi et se tiendra jusqu'au 13 septembre), Doutzen Kroes avait assuré une courte escale à Paris afin d'honorer ses engagements en tant qu'ambassadrice de la marque L'Oréal.

Le 1er septembre, c'est dans le 6e arrondissement de la capitale, rue de Rennes, que le sexy mannequin de 32 ans a fait une apparition très remarquée dans la boutique du géant des cosmétiques pour inaugurer le nouveau rouge à lèvres lancé en collaboration avec Balmain, Color Riche L'Oréal Paris x Balmain.

Stylée de la tête aux pieds, la bombe néerlandaise était vêtue d'un T-shirt imprimé et d'une jupe noire qui mettait en valeur ses longues jambes fuselées. Après avoir été accueillie par de nombreux fans à l'entrée du magasin, l'ex-Ange de Victoria's Secret a retrouvé son ami Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain.

Complice, le duo s'est longuement prêté au jeu des caméras pour faire la promotion du nouveau produit avant de saluer les autres personnalités conviées à l'événement. Sur place, Doutzen Kroes et Olivier Rousteing ont notamment croisé plusieurs blogueuses et youtubeuses, telles que Fatou (Black Beauty Bag), Marion Renard, Horia, Salima et Émilie (The Brunette).

L'ex-Miss France Flora Coquerel (titulaire de l'écharpe 2013) était également présente. Radieuse, la reine de beauté de 23 ans a fait quelques essais maquillages, guidée par les conseils d'Olivier Rousteing.