Doutzen Kroes : Maman sexy en vacances avec ses enfants

"Retour à l'école et retour au travail", a écrit Doutzen Kroes en légende d'une photo publiée sur Instagram ce lundi 3 janvier. La jeune maman de 31 ans et ses deux enfants, Phyllon et Myllena (5 et 2 ans), pliaient bagages et quittaient Miami, où ils étaient venus célébrer les fêtes. Ils ont dit au revoir à la Floride ce même lundi, au cours d'un dernier après-midi détente à la plage.