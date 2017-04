Doutzen Kroes : Top model et maman ultrasexy à la plage

Célébrité, cadeaux luxueux, voyages... le statut de top model présente de nombreux avantages ! Doutzen Kroes profite du dernier : la bombe de 32 ans s'est envolée pour la Floride pour y travailler, sous les yeux de son mari et de leurs enfants.

La petite famille composée de Doutzen Kroes, Sunnery James et leurs bambins Phyllon et Myllena (6 ans et bientôt 3 ans) a posé ses valises à l'hôtel Ritz-Carlton à Bal Harbour, dans le comté de Miami-Dade. Ils y ont été photographiés ce lundi 24 avril, profitant d'un après-midi à la plage. Doutzen participait alors à une séance photo pour une édition du magazine Vogue.

Enchaînant les tenues et les poses, le mannequin néerlandais a été rejoint par son époux et leurs deux enfants. La joyeuse bande s'est baignée et s'est amusée sur le sable de la plage de Miami, avant de regagner son prestigieux 5 étoiles et d'assister à un magnifique coucher de soleil.