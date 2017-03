Drake : Après Rihanna et JLo, il déclare sa flamme à une autre chanteuse...

Les stars aussi ont des idoles ! Drake l'a récemment prouvé en réalisant un geste digne du fan le plus dévoué : le rappeur s'est fait tatouer le portrait et l'autographe d'une célèbre chanteuse britannique...

Un nouvel album, une tournée en cours : Drake est sur le toit de l'industrie du disque ! Son état de grâce s'est concrétisé un soir de concert à Londres, dans les coulisses de l'O2 Arena. L'artiste canadien de 30 ans s'y est produit les 30 janvier, 1er, 2, 3, 4, 5, 14 et 15 février et a reçu, en coulisses, la visite de Sade. Drizzy a naturellement immortalisé la rencontre et, plus surprenant, emmené son autographe et un portrait de la chanteuse chez un tatoueur. Drake a désormais Sade et la phrase "with love Sade x" dans la peau.

Chez ce même tatoueur, Drake s'est fait graver une fleur et une abeille, symboles de sa "playlist" baptisée More Life, ainsi qu'un flacon du parfum Drakkar Noir de Guy Laroche, son ancien pseudonyme sur Twitter.

À ce rythme, l'auteur-interprète de Hotline Bling aura, dans quelques années, autant de tatouages que son mentor, le rappeur Lil Wayne !