Drake et Nicki Minaj réconciliés : Les rappeurs mettent fin à leur embrouille

Elle a perdu un compagnon, mais retrouvé son vieil ami ! Nicki Minaj et Drake se sont réconciliés, mettant fin à une guerre froide qui aura duré plus de deux ans. Une heureuse nouvelle pour leur mentor, Lil Wayne...

Même en Europe, Drake a une pensée pour ses collègues. Le rappeur de 30 ans a publié hier soir (mercredi 1er février) deux photos sur lesquelles apparaîssent Nicki Minaj et Lil Wayne. Ces images ont été prises en janvier lors d'une réunion des trois superstars du label Young Money. TMZ en a révélé les détails.

Comme écrit par le site américain aux informateurs fiables, tout commence le 8 janvier. Lil Wayne est alors invité sur le plateau d'une émission diffusée sur la chaîne NFL Network pour discuter football et de son soutien à l'équipe des Green Bay Packers. En duplex de Miami, Weezy est accompagné de Nicki Minaj. Drake regarde l'émission, appelle Mack Maine, président de Young Money Entertainment, et lui demande : "Pourquoi tu ne m'as pas dit que la famille était réunie ?".

Il se rendra à Miami en jet privé quelques jours plus tard, et renouera le dialogue avec ses deux compères.

Ces retrouvailles mettent un terme au froid régnant entre Drake et Nicki Minaj. Les deux artistes ne s'étaient pas parlés depuis 2014 et l'enregistrement de la chanson Truffle Butter (de Nicki Minaj, feat. Drake et Lil Wayne). La situation s'est dégradée l'année suivante quand l'ex-petit ami de Nicki Minaj, Meek Mill, démarre un clash avec Drizzy, l'accusant de ne pas avoir rédigé lui même son couplet sur la chanson R.I.C.O. extraite de son album, Dreams Worth More Than Money.

Meek Mill écarté, les artistes Young Money ravivent la flamme et la passion des fans de rap.

Côté actu, Drake est actuellement en tournée sur le Vieux continent. Le Boy Meets World Tour (avec Young Thug) s'est arrêté à Londres mercredi soir.