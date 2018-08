Drake : Le rappeur de 31 ans très proche d'une bombe de 18 ans...

C'est la rumeur du moment : Drake sortirait avec une bombe tout juste majeure. Selon les informations rapportées le 27 août 2018 par Metro, le rappeur de 31 ans fréquenterait Bella Harris, sublime mannequin de 18 ans représenté par l'agence The Industry Model Mgmt. La demoiselle est accessoirement connue dans le milieu pour être la fille du musicien et producteur américain Jimmy Jam.

"Amis depuis 2016", dixit Metro, Drake et Bella Harris (qui avait d'ailleurs posé l'année dernière pour OVO, la marque de vêtements du chanteur) se seraient donc rapprochés il y a peu. Le week-end dernier, le top avait publié sur Instagram deux clichés pris au côté de l'interprète d'Hotline Bling lors d'une soirée à New York. Complices et tendres, les deux s'enlacent devant l'objectif de la caméra. "Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être", avait commenté la jeune femme, ajoutant un émoji en forme de coeur. On s'en doute, il n'en fallait pas plus pour que la rumeur enfle...