Drake : Son ennemi Pusha T révèle qu'il est le père d'un fils caché, Adonis

Coup de massue pour Drake. Mardi 29 mai 2018, son ennemi Pusha T s'est (encore) attaqué à lui dans son nouveau titre au vitriol intitulé The Story of Adidon, morceau samplé sur le rythme du morceau The Story of O.J. de Jay Z. Pour illustrer sa musique, le rappeur de 41 ans a choisi une photo de son rival grimé d'un blackface, pratique remontant à l'époque des lois Jim Crow et de la ségrégation aux États-Unis qui est le maquillage de comédiens blancs interprétant des personnages noirs sur scène et qui renforce les stéréotypes de la communauté afro-américaine. Un cliché évidemment polémique qui aurait été capturé par le photographe David Layes en 2008 pour une campagne pour la ligne de vêtements Too Black Guys.