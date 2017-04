Drake : Une jeune femme arrêtée à son domicile après un curieux cambriolage...

C'est l'un des cambriolages les plus improbables de l'année. Selon les informations rapportées par TMZ, une jeune femme de 24 ans a récemment profité de l'absence de Drake pour s'introduire en douce à l'intérieur de son domicile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intruse n'a pas commis un vol comme les autres...

D'après nos confrères, c'est un membre de l'équipe du rappeur de 30 ans qui a découvert l'admiratrice dans l'une des chambres de la propriété, le 3 avril dernier aux alentours de 22h30. La demoiselle, dont l'identité n'a pas été révélée, semblait très à l'aise et portait un sweat-shirt appartenant à l'ex de Rihanna.

Appelée sur place, la police a rapidement procédé à son arrestation pour violation de domicile et vol. Le butin de l'étrange fan n'est estimé qu'à une dizaine de dollars puisqu'elle a consommé sur place des boissons gazeuses et de l'eau. L'indésirable a par ailleurs affirmé qu'elle avait eu l'autorisation d'entrer dans la maison, ce qui a été démenti par l'entourage de l'artiste canadien.

Toujours selon TMZ, aucune trace d'effraction n'a été constatée. Rien ne permettait non plus de dire depuis combien de temps la jeune femme se trouvait sur place lorsqu'elle a été découverte. "Elle a été arrêtée pour cambriolage. Peu importe si elle a volé 100 000 dollars de bijoux ou juste quelques sodas. Si elle entre de façon illégale et qu'elle prend des chose, c'est un crime", ont conclu nos confrères. Drake s'en souviendra !