Drew Barrymore et Will Kopelman : Les deux ex réunis pour leurs filles

Ils ont beau être séparés, divorcés, rien n'est plus fort que l'amour pour ses enfants. C'est ce que Drew Barrymore et Will Kopelman doivent avoir adopté comme credo. Et pour leur progéniture, les deux ex n'hésitent pas à se retrouver de temps en temps. C'est ce qu'ils ont fait pour les vacances de Noël, avec leurs filles Olive (5 ans) et Frankie (3 ans).

Sur son compte Instagram, Drew, actrice propulsée par E.T., a posté plusieurs photos de ces vacances à la neige. Tout a débuté au matin de Noël, où le couple de divorcés a pris la pose avec un énorme verre de bière à la main. "Un matin de Noël réussi", ironise l'actrice, qui a retrouvé l'amour depuis son divorce à l'été 2016. Elle a ensuite posté une vidéo où l'on peut voir Frankie faire du patin dans les bras de son papa, avant qu'elle n'immortalise la première descente en ski de la petite Olive. Elle a enfin posté une photo d'elle avec ses adorables têtes blondes devant un immense sapin de Noël.