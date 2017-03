Dropped : Deux ans après le drame, les proches des victimes réunis au Trocadéro

Le 10 mars 2015, la France apprenait avec horreur la disparition tragique de plusieurs grands sportifs mais aussi de membres des équipes d'Adventure Lines Productions après le crash de deux hélicoptères en Argentine sur le tournage de l'émission d'aventures Dropped (commandée par TF1). Deux ans plus tard, les proches des victimes se sont rassemblés au Trocadéro à Paris pour demander des réponses – qui se font attendre – à la justice.

Le temps passe mais la tristesse est toujours la même pour les familles de la navigatrice Florence Arthaud (57 ans), de la nageuse Camille Muffat (25 ans) et du boxeur Alexis Vastine (28 ans), pour ne citer qu'eux. Désireux d'avoir enfin des réponses de la part de la justice quant aux responsabilités entourant le drame qui a ému le pays tout entier il y a deux ans, les proches des disparus se sont rassemblés tout près de la tour Eiffel samedi 11 mars. Au milieu des photos souvenirs, des messages poignants et des fleurs, les familles et les amis ont souhaité se faire entendre des autorités afin de pouvoir enfin faire leur deuil et avancer. Alain Vastine (le père d'Alexis), qui a récemment fait part de sa colère face au silence de la justice, est notamment apparu ému auprès de son fils Adriani.

En amont de cette manifestation poignante et après diverses révélations récentes autour de l'accident, les familles des victimes avaient déjà adressé une lettre ouverte à la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, réclamant des réponses. Interrogée par Thierry Ardisson dans Salut les Terriens (C8) ce même samedi 11 mars, cette dernière a réagi : "Avec les familles des victimes, on va se voir dans les quinze prochains jours. C'est un accident collectif et ce que les victimes attendent, et ce que nous leur devons, c'est d'abord la reconnaissance de ce qu'elles ont vécu."

Pour rappel, deux pilotes argentins ont également perdu la vie ce triste jour du 9 mars 2015.