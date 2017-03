Dropped, le père d'Alexis Vastine furieux : "Ce ne sont que des menteurs..."

Le 9 mars 2015, lors du tournage du jeu Dropped (TF1), deux hélicoptères sont entrés en collision, causant ainsi la mort de plusieurs grands sportifs - Florence Arthaud (57 ans), Camille Muffat (25 ans), Alexis Vastine (28 ans) - mais aussi de membres des équipes d'Adventure Line Productions et des deux pilotes argentins qui se trouvaient aux commandes des appareils. Alors que de nouvelles et étonnantes révélations sur le drame ont fait leur apparition, presque deux ans jour pour jour après les faits, le père d'Alexis Vastine et sa soeur poussent un coup de gueule dans le magazine L'Equipe.

Alain, qui a enterré sa fille Célie (21 ans) deux mois seulement avant Alexis, aimerait que la justice aille plus vite. "On est de la merde. Rien n'avance, on ne nous tient au courant de rien, on nous parle de rien. On nous avait dit : 'On ne vous oubliera pas.' Ce ne sont que des menteurs... Ils ne savent pas ce qu'on souffre ces gens-là. On veut savoir", déclare-t-il. Un sentiment partagé par sa fille Cindy (34 ans) qui estime que, par respect, on leur doit bien ça.

La mort d'Alexis Vastine et celle de sa soeur, tuée dans un accident de voiture, ont détruit le clan, également composé de deux autres enfants, Cassie et Adriani. Cindy a par exemple fait une grosse dépression. "Je dormais, je mangeais, j'avalais des cachets. J'avais pris vingt kilos", déclare-t-elle au magazine. Mais, elle s'en est sortie, en reprenant la boxe. Sur six combats elle a même gagné quatre fois.

Alain, lui, ne croit plus vraiment en la justice. Il préfère se tourner vers une voyante. "Elle contacte mes deux enfants et me transmet ce qu'ils disent. Ça me fait du bien, c'est mon obsession", déclare-t-il.

La famille Vastine a pour projet, grâce à leur association, d'installer un jardin d'enfants à Villa Castelli, où a eu lieu le crash. Ils ont déjà récolté 21 000 euros.