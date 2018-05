Dropped : Le premier accident qui a failli coûter la vie à Philippe Candeloro

Le 9 mars 2015, un drame survenait en marge du tournage de Dropped (TF1). Deux hélicoptères se sont crashés, un accident qui a coûté la vie à dix personnes, dont la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et la navigatrice Florence Arthaud. La société de production ALP a ainsi été condamnée le 20 avril dernier pour "faute inexcusable" à verser 120 000 euros à la famille d'un cameraman mort dans l'accident. Et le tribunal l'a enjointe à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine près de 400 000 euros de majorations de rente. La prod' a fait appel de cette décision.

Parallèlement à cette affaire, une procédure pénale est en cours à Paris à la suite de la plainte déposée par la famille de la journaliste Lucie Mei-Dalby, également décédée lors du crash. Les juges instruisent également une plainte contre X – pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence – et ont entendu Claire Depeuille durant quatre bonnes heures.

L'ancienne femme de Louis Bodin, animateur qui était aux commandes de Dropped, a dit tout ce qu'elle savait de l'affaire. Elle s'est également épanchée auprès de nos confrères de France Dimanche. Après avoir évoqué la précipitation avec laquelle les équipes de tournage étaient parties en Argentine, Claire Depeuille a mentionné de "grosses tentions dans le groupe" et le stress des équipes.

Un premier incident avant le crash

"Non seulement ce sentiment dure, mais Louis se met à traverser une terrible crise d'angoisse. Ce sont ses propres mots. Il a du mal à respirer, il se sent oppressé, ne sort pas de sa chambre d'hôtel et souhaite rester avec moi au téléphone. Ça ne lui était jamais arrivé", explique-t-elle. Et de préciser que, selon elle, son comportement pourrait être dû au fait qu'une mauvaise météo était annoncée la veille d'un vol. Aucune annulation pourtant du côté de la production, malgré des conditions "dantesques" selon les dires de Louis Bodin.

Nous apprenons ensuite qu'un premier incident est survenu et qu'il aurait pu coûter la vie à Philippe Candeloro, alors candidat de l'émission. Le patin a en effet buté dans le sol et les pales se sont dangereusement approchées du patineur artistique au point qu'il doivent se jeter à terre. "Louis m'a seulement dit qu'il y avait eu un autre incident lors d'un atterrissage qu'il avait qualifié de rock'n'roll. Et le pilote qui était aux commandes était justement celui qui a provoqué le crash lors du vol suivant. À ses yeux, celui-ci jouait les 'cow-boys du ciel' Selon Louis, il avait l'air agité", a assuré Claire Depeuille.

Cette dernière confie ensuite qu'elle a eu des nouvelles de son ancien époux le matin du drame. Alors qu'il lui avait annoncé que le tournage était annulé en raison d'une météo peu clémente, elle apprend trois heures plus tard que le vol prévu aura bien lieu. Et, le soir-même, Louis Bodin l'appelle pour lui annoncer la terrible nouvelle.

