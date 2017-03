Dropped : Les familles des victimes en colère, leur lettre ouverte !

Le 9 mars 2015, lors du tournage du jeu Dropped (TF1), deux hélicoptères étaient entrés en collision, causant ainsi la mort de plusieurs grands sportifs – Florence Arthaud (57 ans), Camille Muffat (25 ans), Alexis Vastine (28 ans) –, mais aussi de membres des équipes d'Adventure Line Productions et des deux pilotes argentins qui se trouvaient aux commandes des appareils. Alors que des nouvelles et étonnantes révélations sur le drame ont fait leur apparition, presque deux ans jour pour jour après les faits, les familles des victimes ont adressé une lettre ouverte à la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes Juliette Meadel.

Elle y "soulignent les éléments à charge recueillis par l'enquête argentine et s'émeuvent du silence de l'institution judiciaire" comme le dévoile en exclusivité Paris Match. Les familles donnent également rendez-vous au public ce samedi 11 mars, sur l'esplanade du Trocadéro à Paris, de 14h à 16h afin d'honorer la mémoire des disparus.

Voici la lettre ouverte des familles des victimes :

"Madame la Secrétaire d'État,

Le 9 mars 2015, une collision d'hélicoptères survenue en Argentine pendant le tournage de l'émission Dropped produite par ALP pour TF1 provoquait la mort de dix personnes : trois sportifs de renom : Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine ; cinq salariés de l'équipe d'ALP : Édouard Gilles, Brice Guilbert, Volodia Guinard, Lucie Mei Dalby et Laurent Sbasnik ; ainsi que les deux pilotes argentins : César Roberto Abate et Juan Carlos Castillo. Ces morts tragiques ont laissé une dizaine d'enfants orphelins dont sept de moins de 10 ans. Aujourd'hui, nous, les familles des victimes, attendons toujours justice. Nous sommes conscients du temps que nécessite l'instruction, mais depuis deux ans, nous nous heurtons à un silence s'apparentant pour nous à une indifférence de l'institution judiciaire ; laquelle malgré nos demandes répétées, ne nous a même pas encore reçus tous ensemble. Nous avons besoin d'être tenus au courant des avancées de l'enquête menée depuis la France.

Un besoin d'autant plus pressant que le premier rapport établi il y a plus déjà d'un an, le 18 décembre 2015, par le Bureau argentin d'enquête des accidents de l'Aviation civile met en lumière les nombreux manquements à la sécurité dans la préparation et l'exécution de ce vol tragique de trois minutes qui a causé la mort de nos proches. Ce rapport a en effet relevé plusieurs points qui mettent en évidence l'impréparation de ce vol aux conséquences dévastatrices, notamment : le lieu et l'horaire choisis, le non-respect de la réglementation argentine sur les vols en formation, pour lesquels il est strictement interdit d'embarquer des passagers, le défaut de formation des pilotes à ce type de vols, l'infraction à la destination de ces hélicoptères affectés à des missions de service public et ici utilisés pour le tournage d'une émission de télévision purement privée sans l'autorisation obligatoire de l'autorité compétente.

Ce tournage était sous la responsabilité d'A.L.P. Cette société de production n'a jamais eu le courage de nous présenter de quelconques excuses, ni de manifester de la compassion à notre égard pour ce drame aux répercussions personnelles et familiales irréparables. Cet accident scandaleux, unique par sa gravité dans l'histoire de la télévision de divertissement française, appelle à interroger les responsabilités d'une entreprise s'il devait s'avérer qu'elle s'est affranchie des réglementations locales pour réaliser de substantielles économies. Le samedi 11 mars 2017, à l'occasion de la deuxième commémoration de cette tragédie, nous nous rassemblerons sur le parvis de l'esplanade du Trocadéro à Paris pour rendre hommage à nos proches disparus, mais aussi pour réaffirmer tous ensemble que nous attendons que la justice détermine et juge les circonstances exactes de l'accident, les mesures qui auraient dû être prises pour l'éviter et les responsabilités qui en découlent. Votre présence à nos côtés, Madame la Secrétaire d'État, aurait une valeur capitale. Veuillez agréer, Madame la Secrétaire d'État, l'expression de nos sentiments respectueux.

Les familles des victimes de l'accident du 9 mars 2015."