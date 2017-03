Dropped : Nouvelle étape dans l'enquête sur le crash qui a fait 10 morts

Il y a un peu plus de deux ans, le 10 mars 2015, la France apprenait la disparition tragique de grands sportifs tels que Florence Arthaud, Alexis Vastine et Camille Muffat mais aussi de membres des équipes d'Adventure Lines Productions et de deux pilotes argentins après le crash de deux hélicoptères en Argentine sur le tournage de l'émission d'aventures Dropped (commandée par TF1).

Vendredi 17 mars 2017, Le Parisien a annoncé que, selon leurs informations, le directeur de la société de productions Adventure Line et la société ALP en tant que personne morale, ont été "placés sous le statut de témoin assisté" dans le cadre de l'enquête entourant le drame qui a engendré dix décès. Une enquête menée par trois juges d'instructions issus du pôle accidents du tribunal de grande instance de Paris, juges qui se rendront en Argentine, sur les lieux du drame, d'ici la fin du mois d'avril ou le début de mois de mai.

Sur place, les enquêteurs tâcheront de comprendre l'enchaînement des faits et d'établir quelles ont été les négligences (autorités locales ? pilotes ? productions ?) qui ont entraîné la collision des deux appareils (des écureuils AS 350) et la chute fatale qui en a découlé.

Pour rappel, le 11 mars dernier, les proches des victimes se réunissaient au Trocadéro à Paris. Au milieu des photos souvenirs, des messages poignants et des fleurs, ces proches souhaitaient se faire entendre des autorités afin que l'enquête avance enfin et désigne les vrais responsables.

En amont de cette manifestation poignante et après diverses révélations récentes autour de l'accident, les familles des victimes avaient déjà adressé une lettre ouverte à la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, réclamant des réponses.