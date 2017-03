Dropped : Nouvelles et étonnantes révélations sur le drame

Le drame a eu lieu il y a presque deux ans jour pour jour.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2015, deux hélicoptères sont entrés en collision lors du tournage du jeu Dropped (TF1), causant ainsi la mort de plusieurs grands sportifs - Florence Arthaud (57 ans), Camille Muffat (25 ans), Alexis Vastine (28 ans) - mais aussi de Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert et Edouard Gilles, membres des équipes d'Adventure Line Productions, et de Juan Carlos Eduardo et Roberto Carlos Abate, les deux pilotes argentins qui se trouvaient aux commandes des appareils.

Ce samedi 3 mars 2017, de nouveaux éléments intrigants de l'enquête ont été publiés par L'Equipe. Le journal qui a pu consulter divers documents (rapports, PV d'audition, mails ou contrats) pose la question de la sécurité. Le rapport de la JIAAC (Junta de investigación de accidentes de aviación civil), publié il y a un peu plus d'un an, "tend à démontrer que c'est l'opération aérienne dans son ensemble qui n'a pas été totalement maîtrisée", écrit le magazine. Dans les appareils, il n'y avait pas de copilotes. Il est aussi question d'"une possible pression temporelle en rapport avec la production de l'émission", d'un vol en formations non autorisés, d'interférences possibles des cameramen à bord des appareils et d'appareils "employés pour des activités hors du spectre de leur certification réglementaire" et de "lacunes dans la planification de l'opération".

L'Equipe qui a consulté un procès-verbal de douze pages, réalisé après que le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire pour "homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence" en mars 2015, évoque également l'absence de copilotes malgré la présence, dans les deux hélicoptères, de doubles commandes. Les places des copilotes étaient occupées par des opérateurs de production.

Autre point évoqué : des transactions financières discrètes. Un échange de mail datant du 18 février 2015 entre Nicolas Roussel, directeur de production d'ALP, et Gustavo Gordonas, ancien journaliste et codirigeant de la société Ifixit qui "offre des services sur mesure à ceux qui désirent une petite structure en adéquation avec des grands projets", écrit le magazine, suggère un échange d'argent en cash en ce qui concerne un des hélicoptères.

Conflit financier

Après le terrible accident, ALP a obtenu 2,095 millions d'euros de dédommagement de la part de son assureur Liberty Syndicates. Assureur qui a porté plainte contre la société Sax Logistica (à qui ALP avait confié la logistique des deux premiers épisodes du jeu) devant le tribunal de commerce de Paris. Liberty, demande à ce que cette dernière soit reconnue "responsable du sinistre" et qu'elle rembourse l'argent versé par Liberty à ALP.

Mais, la société active en Argentine et au Brésil a précisé que le contrat passé entre ALP et Sax couvrait le tournage à Ushuaia et pas à la Rioja, lieu de l'accident. Pour y voir plus clair, fin janvier et début février, Alexia Laroche-Joubert, actuelle PDG d'ALP, qui n'était pas en poste à l'époque du drame et Nicolas Roussel, directeur de la production d'ALP, ont été étendus par les juges du tribunal de Paris en qualité de témoins assistés.

De leur côté, les familles des victimes qui attendent toujours des réponses, se rassembleront le 11 mars prochain à Paris, au Trocadéro et terminent une lettre ouverte à la secrétaire d'Etat en charge de l'Aide aux victimes, Juliette Méadel.