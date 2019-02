Dua Lipa : Son père sexy lui vole la vedette aux Brits Awards

L'interprète de 23 ans a pu compter sur la présence de sa famille pour l'événement : son petit frère Gjin, sa soeur Rina, leur mère Anesa et leur père Dukagjin. Nombreux sont les internautes à avoir craqué pour le quinquagénaire aux cheveux poivre et sel très élégant dans son smoking : "Le prochain James Bond", "La version améliorée de Clooney" ou encore, "Canon !". Même le présentateur de la cérémonie, le comédien Jack Whitehall, a témoigné de son coup de coeur pour Dukagjin Lipa devant les caméras : "Le renard argenté là-bas, le père le plus cool de l'industrie de la musique ! Je veux faire un échange de père, tu peux prendre le mien ?"

Le père de Dua Lipa est à la tête d'une agence de communication, mais il est également chanteur dans un groupe de rock dans son pays natal, le Kosovo. Sa mère travaille pour sa part dans le tourisme. Déjà aux Grammy Awards du 11 février dernier à Los Angeles, la petite famille n'était pas passée inaperçue.