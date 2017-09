Dwayne Johnson clashé : Nouvelle embrouille dans la "Fast & Furious family"

Après le clash mis en lumière par Dwayne Johnson qui n'avait pas hésité à qualifier – sans le nommer dûment – Vin Diesel de "poule mouillée" quelques mois avant la sortie du 8e opus, la Fast & Furious family se déchire à nouveau. Et c'est The Rock qui est encore au coeur de l'embrouille.

En ligne de mire, un spin-off consacré à son personnage, Luke Hobbs. Un film dans lequel on retrouvera Jason Statham, alias Shaw dans la franchise. Il faut dire que leur tandem sur fond de rivalité musclée avait fait rire les fans de la franchise, au point de ressortir comme l'une des réussites majeures du 8e opus qui a tout de même rapporté 1,2 milliard de dollars au studio Universal. Confirmant ainsi sa stature d'acteur bankable, après les succès de Vaiana, G.I. Joe, San Andreas et dans une moindre mesure Baywatch, Dwayne Johnson est donc le nouveau pari d'Universal.

Exit Vin Diesel qui dirige la franchise depuis le début, le studio pense à l'avenir de sa poule aux oeufs d'or. Du coup, la perspective de ce film à part fait grincer des dents, à commencer par celles de l'interprète de Dom Toretto. Si ce dernier n'a pas réagi publiquement, il se dit qu'il serait jaloux et mécontent de voir la tournure que prend ce projet, au détriment du 9e opus de Fast & Furious à qui il ferait de l'ombre. Vin Diesel avait notamment réussi à faire supprimer une scène post-générique qui laissait entendre qu'Hobbs reviendrait en solo, et il est hors de question pour lui que le Furious 9 sorte plus tard qu'avril 2019, au profit de ce spin-off.

À sa place, c'est donc Tyrese Gibson qui est monté au créneau pour défendre les siens. Sous une photo qui montrait The Rock en train de signer des contrats – peut-être ceux du spin-off –, l'interprète de Roman est sorti de ses gonds. "Si tu avances réellement avec ce projet de film sur Hobbs, cela voudra dire que tu as intentionnellement ignoré notre discussion à coeur ouvert. Je ne veux plus t'entendre jusqu'à ce que tu te souviennes de ce dont nous avons parlé. Je réagis ici parce que tu ne réponds pas à mes sms. La Fast Family, c'est justement une famille, on ne la joue pas en solo", écrit ainsi Tyrese, visiblement excédé.