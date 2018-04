Dwayne Johnson explique les raisons de son clash avec Vin Diesel

On avait un instant cru que le clash entre Dwayne Johnson et Vin Diesel, alias Hobbs et Toretto dans la franchise Fast & Furious, avait été monté de toutes pièces pour la promotion du 8e volet. Mais il semblerait bien qu'on se soit trompé... Le mal est profond comme en témoigne aujourd'hui The Rock, près de deux ans après le tournage du blockbuster.

Dans une interview accordée à Rolling Stone, l'ex-catcheur devenu l'un des acteurs les plus bankable d'Hollywood confirme sa brouille avec la star de la saga. "On a eu plusieurs échanges, dont un important face-à-face dans ma loge" a-t-il ainsi confessé. Que se sont-ils dit ? Dwayne Johnson n'entre pas dans les détails, mais les différends ne font aucun doute : "J'en suis venu à réaliser que nous avions deux philosophies fondamentalement différentes sur la manière dont nous envisageons la concrétisation d'un film et d'une collaboration. Ça m'a pris du temps, mais je suis heureux d'avoir enfin réalisé ça. Je ne sais pas si nous retravaillerons ensemble... Mais je lui souhaite le meilleur."

On en vient logiquement à se demander si Fast & Furious 9 ne va pas ressembler à un pétard mouillé, sachant qu'Hobbs est devenu l'un des personnages préférés des fans. Sera-t-il de la partie ? "Je n'en suis pas si sûr. Pour l'instant, je me concentre à faire le meilleur spin-off possible", glisse-t-il à propos d'Hobbs & Shaw, le premier véritable spin-off de la saga Fast & Furious.

Un projet dans lequel on retrouvera Jason Statham (Shaw) et qui avait fait grincer des dents dans la F&F family. À commencer par Tyrese Gibson, qui avait évoqué une trahison de Dwayne Johnson, l'accusant de vouloir saborder la sortie du 9e opus et de faire cavalier seul... De son côté, The Rock promet "énormément de surprises" et la présence "de grosses stars" au casting ce film prévu pour 2019.