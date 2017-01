Dwayne Johnson fait un doigt d'honneur et choque devant sa fille Simone

C'est l'une des bromances (histoire d'amour fraternelle) les plus drôlissimes d'Hollywood. Partenaire de jeu dans Agents presque secrets et amis dans la vie, Dwayne Johnson et Kevin Hart forment un tandem irrésistible. Un duo qui s'est amusé à se tirer volontairement dans les pattes lors de la cérémonie des People's Choice Award, au Microsoft Theatre de Los Angeles le 18 janvier.

Les deux comédiens ont en effet été honorés, The Rock pour son rôle dans la série Ballers et le génial Kevin Hart pour le prix du meilleur acteur comique. C'est ce dernier qui a allumé la mèche lors de son discours de remerciements où il a adressé quelques mots à ses fans, sa femme, ses enfants, mais aussi à ses partenaires de jeu qui l'ont construit. "Sauf The Rock qui ne m'a pas du tout séduit. Non, au contraire, il a cherché à réduire mon talent", a lâche le truculent comédien et humoriste. Présent dans le public et alors filmé par la caméra, Dwayne Johnson n'a pu s'empêcher d'adresser un doigt d'honneur à son pote.

Le problème, c'est que la soirée était retransmise à la télévision et que ce genre de geste, comme le mot fuck, sont bannis. L'acteur de Vaiana que l'on retrouvera bientôt dans Alerte à Malibu a poussé encore plus loin lorsqu'à son tour, invité sur scène à recevoir son prix pour Ballers, il s'en est pris à Kevin Hart en lui lâchant un "va te faire foutre" censuré par la production de CBS. "C'est sympa d'être important, mais c'est encore plus important d'être sympa. Sauf si vous parlez à Kevin Hart, auquel cas vous lui direz 'va te faire foutre'", a ainsi déclaré l'homme le plus sexy de l'année devant la mine choquée de son acolyte.