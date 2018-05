Dylan et Yassin (Koh-Lanta) : Leur stratégie secrète avant le tournage

L'hypocrisie régnait-elle sur le camp, lors du tournage de Koh-Lanta All Stars ? Oui, si l'on en croit Yassin. Lors de son interview pour MyTF1, le candidat - éliminé au cours de l'épisode du 4 mai 2018 -, ancien chef des Toa, a assuré que "personne n'était proche de personne là-bas" et qu'ils étaient "tous dans un jeu de rôle". Un comportement important dans des aventures telles que celles-ci.

Il n'y a qu'un seul participant que Yassin affectionnait tout particulièrement : Dylan. Tous deux s'étaient rencontrés sur le tournage de Koh-Lanta Cambodge (en 2017) et avaient rapidement noué des liens. Aussi, avant de s'envoler pour les Fidji, ils avaient "mis en place une stratégie" : "Il fallait être l'un des éléments forts de son équipe et ne jamais créer de conflits, être d'accord avec tout le monde, faire croire même aux moins forts qu'ils étaient forts. Le but était de se retrouver à la réunification. Alors quand j'entends certains aventuriers dire que j'étais faux, je ne peux que leur dire bravo pour leur lucidité ! Et je réponds que tout le monde faisait pareil. On participe à un jeu de stratégie où il faut être bon dans les épreuves, pas l'inverse ! C'est quelque chose que j'avais plus compris que lors de ma première participation." Leur plan n'a malheureusement pas payé puisque tout le monde s'est retourné contre Yassin lors du dernier épisode. Dylan a quant à lui été éliminé la semaine passée à la suite d'une épreuve.

Dylan avait également évoqué son amitié avec le rival de Pascal. "Cette amitié surprend tout le monde, mais on est liés avec Yassin. On s'est revus après notre première aventure. Il nous est arrivé de faire du sport ensemble et on rêvait de se mesurer dans le jeu. C'est un mec qui parle vrai. Il ne me dit pas ce que j'ai envie d'entendre mais il me veut du bien", avait-il expliqué à nos confrères de Télé Star.