Dylan (Koh-Lanta Cambodge) : Gucci dément l'avoir contacté, il réplique !

Dylan est-il prêt à tout pour faire parler de lui ? C'est la question que le public est en droit de se poser après la récente réaction de Gucci.

En plus d'avoir déchaîné les foules à cause de son caractère plutôt arrogant dans Koh-Lanta Cambodge (TF1), le membre de l'équipe bleue a fait le buzz grâce à une simple paire de chaussures. Pour la première fois dans l'histoire du jeu, un candidat a arpenté la jungle en mocassins Gucci. Un style particulier qui a valu à l'agent immobilier et mannequin de 22 ans d'être contacté par la célèbre marque de luxe. En tout cas, c'est ce que l'on pensait !

Si Dylan a assuré au cours de son interview pour la version suisse de 20 minutes qu'il devait "bientôt les voir pour signer un contrat", Gucci a rapidement contacté le site TV Mag afin de démentir cette information : "Nous n'avons établi aucun contact ni formulé aucune offre." Et de préciser que le Survivor, éliminé dès la première émission, ne correspondait pas à l'image véhiculée par la marque.

Pourtant, Dylan persiste et signe, tout en nuançant un peu ! Il a en effet assuré au site "qu'un magasin détenteur de la licence Gucci au Luxembourg l'avait approché pour représenter la marque lors de ses sorties publiques en lui fournissant notamment les fameux mocassins".

Affaire à suivre donc !