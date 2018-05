Dylan (Koh-Lanta) : Harcèlement et pressions après la révélation de son salaire

Lundi 7 mai 2018, Dylan était de retour dans Touche pas à mon poste (C8), au côté de son ami Yassin, afin de mettre fin à la polémique concernant son salaire.

Le 30 avril dernier, il révélait dans l'émission animée par Cyril Hanouna avoir touché 27 000 euros pour Koh-Lanta All Stars. Mais le lendemain, le beau Luxembourgeois faisait marche arrière, sur Twitter : "J'ai apprécié mon passage sur TPMP en compagnie de Cyril et de son équipe mais je précise qu'en aucun cas la production de TF1 m'aurait fait du chantage pour démentir mon salaire ! Je me suis juste mal exprimé en oubliant de préciser que j'avais touché 27 000 euros pour quatre émissions."

Le soir-même, Baba avait alors assuré que TF1 l'avait recadré et poussé à écrire ce tweet. Une déclaration sur laquelle Dylan s'est expliqué : "TF1 m'a dit que ça ne se faisait pas de parler d'argent. Donc j'ai écrit mon tweet pour ça, mais aussi parce que tous les jours, depuis que j'ai balancé en direct que j'ai remporté 27 000 euros, tous les aventuriers, de cette saison ou des saisons précédentes, m'ont harcelé de messages. (....) Ça m'a gavé. Mais en aucun cas je n'ai subi de pressions de la part de TF1."

L'ancien chef des Wakaï aurait en revanche subi des pressions de la part de son ancien ami Pascal : "Je me suis confié à Pascal sur le camp, je lui ai dit ce que j'avais touché. Et à la sortie, il a mis de grosses pressions à TF1. (...) J'ai voulu mettre les choses au clair comme ça personne ne met la pression à personne." Pour l'heure, le principal intéressé n'a pas encore réagi à ces accusations.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste à rassemblé 940 000 téléspectateurs hier soir, soit 4,7% de part de marché sur les 4 ans et plus.