Dylan (Koh-Lanta) : L'incroyable somme dépensée pour son sourire parfait

Après avoir participé deux fois à Koh-Lanta (TF1), Dylan Thiry a enchaîné les émissions. Ninja Warrior, Big Bounce Battle, la course de trampoline, Les Princes et princesses de l'amour ou encore La Villa des coeurs brisés, l'aventurier n'a pas chômé. Désormais très médiatisé, l'acolyte de Yassin prend encore plus soin de lui. Il s'est ainsi fait refaire les dents. Et ça a un coût !

Lundi 4 mars 2019, au micro de Jordan De Luxe sur les ondes de Voltage, Dylan Thiry a fait quelques confidences sur son apparence. Le jeune homme qui file le parfait amour avec Fidji Ruiz, également candidate de télé-réalité, affiche un sourire parfait. Mais ses dents blanches et bien alignés ont un prix. Après avoir révélé qu'il s'agissait là de facettes, Dylan Thiry a précisé qu'il fallait débourser "au moins 1 500 euros" pour un tel résultat.

Une somme qui ne concerne qu'une seule dent, et le jeune homme a 24 facettes ! Un rapide calcul a permis à l'animateur d'arriver à la somme de 50 000 euros pour la bouche complète. "47 000 euros, rectifie Dylan Thiry. C'est la première fois que je le dis." Une somme non négligeable pour un sourire de star.

Pour information, lors de ce même entretien, l'aventurier a annoncé intégrer prochainement la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). Une déclaration qui n'a, pour l'heure, pas été commentée par l'animateur vedette de l'émission.