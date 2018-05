Dylan (Koh-Lanta) menacé par TF1 après avoir révélé son salaire ? Mise au point

Suite (et fin ?) de l'affaire concernant le salaire de Dylan. Lundi 30 avril 2018, le Luxembourgeois assurait dans Touche pas à mon poste (C8) avoir touché pas moins de 27 000 euros pour participer à Koh-Lanta All Stars. Mais le lendemain, son discours changeait radicalement, sur Twitter. "À ceux qui n'ont pas bien compris le LUXEMBOURGEOIS. Contrat avec le groupe TF1 pour 4 émissions = 27 000 euros et non juste pour Le Combat des héros. J'ai été payé comme tous les autres aventuriers pour le Koh-Lanta All Stars", a-t-il écrit. Alors, info ou intox ?

Selon Cyril Hanouna, le beau blond a mis de l'eau dans son vin après avoir été recadré par TF1. "TF1 a demandé à Dylan de se rétracter et de mettre un tweet en disant que ce n'était pas vraiment 27 000 euros sur Twitter. Parce que tous les candidats ont demandé à la chaîne pourquoi il avait touché autant. Donc TF1 lui a demandé de mentir. Mais son info de 27 000 euros est vraie", a expliqué Baba dans TPMP, mercredi 2 mai 2018. Une information confirmée par ses chroniqueurs Maxime Guény, Gilles Verdez et Agathe Auproux qui ont eu les mêmes échos.

Dylan s'est donc une fois de plus saisi de son compte Twitter afin de faire une mise au point hier soir : "J'ai apprécié mon passage sur TPMP en compagnie de Cyril et de son équipe mais je précise qu'en aucun cas la production de @TF1 m'aurait fait du chantage pour démentir mon salaire ! Je me suis juste mal exprimé en oubliant de préciser que j'avais touché 27 000 euros pour quatre émissions."