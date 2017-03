Dylan (Koh-Lanta) : Mise au point après les démentis de Gucci !

Dylan est toujours aussi bien dans ses souliers malgré les démentis de Gucci.

À la suite du premier épisode de Koh-Lanta Cambodge (TF1) où il a fait le buzz en portant des mocassins de la célèbre marque, l'agent immobilier et mannequin de 22 ans avait confié au cours d'un entretien avec la version suisse de 20 Minutes qu'il avait été contacté par Gucci. Une déclaration rapidement démentie par un employé de l'entreprise auprès de nos confrères de TV Mag.

Le membre de l'équipe bleue avait alors répondu que l'offre en question provenait du magasin détenteur de la licence Gucci basée à Luxembourg. Mais là encore, la boutique a tout nié en bloc auprès de L'Essentiel : "C'est un très bon client et, depuis son passage dans l'émission, il nous a demandé si on pouvait envisager un partenariat. On lui a répondu qu'on n'avait pas besoin ni envie de ce type d'association. Qu'il veuille porter la marque, c'est génial, et ça fait de la pub mais il n'y a aucune association avec lui, et si la maison mère dit non, c'est non aussi au Luxembourg." Pas de quoi faire perdre la face à Dylan.

En effet, le jeune homme a maintenu sa version des faits lors de son interview pour le site Voici : "Le mec de l'in­ter­view me dit : 'Gucci vous a contacté ?' Je lui ai dit : 'Oui.' J'ai répondu tout simplement à sa question ! Mais il a supposé que c'était directement la grosse marque Gucci italienne, il a appelé là-bas. Après, il a supposé que c'était un magasin Gucci au Luxembourg. Il les a appelés. Mais moi, je n'ai jamais parlé de ni l'un ni l'autre !"

Le journaliste lui a alors demandé quel était le fin mot de l'histoire. "Je n'en dirai pas plus. J'at­tends d'avoir le contrat en photo et d'al­ler voir Gucci en personne au moment du rendez-vous. En ce moment, ça parle trop ! Mais bien sûr qu'il y a quelque chose", a répondu le beau blond.

Gucci répliquera-t-elle ? Affaire à suivre...