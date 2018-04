Dylan (Koh-Lanta) rejoint Loana dans La Villa des coeurs brisés 4 !

C'est une nouvelle inattendue !

Le candidat Dylan que l'on peut actuellement retrouver sur TF1 dans Koh-Lanta : Le Combat des héros a récemment accepté de s'envoler pour une toute nouvelle émission de télé-réalité. Fini la survie sur une île déserte, la faim et la baisse de libido, le blondinet de 23 ans a décidé de tenter sa chance dans La Villa des coeurs brisés 4 sur TFX selon Blasting News.

À l'instar de Loana qui a rejoint l'aventure en cours de route quelques semaines après le début du tournage, Dylan s'est récemment envolé pour la République dominicaine dans l'espoir de soigner ses blessures sentimentales et, qui sait, de rencontrer le grand amour.

Sur place, celui qui avait fait sensation sur son premier Koh-Lanta (en 2017) en portant des mocassins pourra notamment faire la connaissance de Mélanie Dedigama (Les Princes et les princesses de l'amour), Julia Paredes (Friends Trip 1), Sarah Lopez (Les Anges 9) ou encore de Cloé Cooper (Les Marseillais Australia). Côté garçons, il retrouvera Bastien de Koh-Lanta Cambodge et sympathisera peut-être avec Virgil Tayoum (Les Princes et les princesses de l'amour), Julien Guirado (Les Marseillais VS le reste du monde), Vincent Shogun (Les Anges 9) ou encore Matthieu des Marseillais South America.