Dylan (Les Princes de l'amour 6) : Bagarre avec deux prétendants irrespectueux

L'été dernier, Anthony Matéo, Rafael, Dylan, Elsa Dasc, Cynthia et Fidji se sont envolés pour l'Espagne afin de tourner Les Princes de l'amour 6 (W9). Tous ont rencontré des prétendants ou prétendantes dans l'espoir de trouver leur âme soeur. Mais, si l'on en croit les rumeurs, deux candidats se seraient mis en couple lors du tournage.

Il s'est en effet dit que Dylan et Fidji ont vécu une amourette. A l'occasion de la conférence de presse de l'émission de télé-réalité, Purepeople a donc interrogé l'ancien candidat de Koh-Lanta sur ce ragot. "Ce ne sont que des rumeurs. Physiquement, elle ne pourrait pas me plaire", nous a-t-il confié.

En revanche, il s'est bien battu lors du tournage avec l'un des prétendants de Fidji comme le disaient d'autres rumeurs. Dylan nous a également admis qu'il en était venu aux mains avec un autre jeune homme : "J'ai eu une altercation avec deux prétendants qui manquaient de respect et ça ne m'a pas plu, tout simplement. Au niveau de la parole et plus loin même."

