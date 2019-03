Dylan McDermott et Maggie Q : Les deux acteurs ont rompu leurs fiançailles

Triste nouvelle pour Dylan McDermott et Maggie Q. Selon les informations de People publiées ce 28 février 2019, les deux acteurs ont rompu leurs fiançailles après cinq ans de relation. Ni la comédienne de 39 ans ni l'acteur de 57 ans n'ont commenté cette séparation.

Après s'être donné la réplique dans la série américaine Stalker, le couple s'était fiancé en 2015, après seulement quelques semaines d'idylle. "Elle m'a coupé le souffle. Je l'ai su immédiatement... Elle est mon âme soeur", avait confié Dylan McDermott à People il y a un an. Seulement voilà, les tourtereaux sont très pris par leurs carrières respectives devant la caméra. L'actrice avait même expliqué avoir du mal à trouver une date pour célébrer leur union.

L'acteur d'American Horror Story a déjà été marié une première fois avec l'actrice Shiva Rose entre 1995 et 2007. Deux filles sont nées de cette union, Colette (22 ans) et Charlotte (12 ans). De son côté, Maggie Q partage son temps entre sa carrière d'actrice et son engagement en faveur de la cause animale.