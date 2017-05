Dylan Penn : La fille de Sean Penn se mesure à Miranda Kerr et Sienna Miller

L'événement a eu lieu ce vendredi 5 mai, aux studios Milk. Cartier y a convié une poignée de chanceuses célébrités pour fêter le lancement de la nouvelle collection de montres "Panthère de Cartier". Dylan Penn faisait partie des invités et s'est mesurée à l'angélique Miranda Kerr, vêtue d'une robe et d'un blazer blanc August Getty Atelier et chaussée de sandales argentées Tamara Mellon.

Comme la fille de Sean Penn et Robin Wright (26 ans), les mannequins Arizona Muse, Mary Charteris, Olivia Culpo Poppy Delevingne et Rose Bertram, ainsi que la mondaine italienne Bianca Brandolini d'Adda ont répondu favorablement à l'invitation de Cartier. Le défilé de stars s'est poursuivi avec les arrivées des actrices Ashley Madekwe, Dakota Johnson, Kirsten Dunst, Sasha Lane et Sienna Miller, de la chanteuse française Aurélie Saada (membre du duo Brigitte) ainsi que de la réalisatrice Sofia Coppola.

Côté messieurs, l'acteur LL Cool J et le chanteur Marilyn Manson étaient de la partie.