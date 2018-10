E.T. : On a retrouvé le petit Elliott dans une série Netflix qui cartonne

Qu'il a changé le petit Elliott qui nous avait tant émus dans sa relation quasi fraternelle avec l'extra-terrestre le plus connu au monde, E.T. Incarné à l'époque par Henry Thomas, le garçonnet était devenu le symbole de toute une génération. Ce qui n'a pas empêché l'enfant-star de tomber par la suite dans un quasi anonymat. En effet, avec des apparitions dans Légendes d'automne (1994), Gangs of New York (2002) et Cher John (2010), Henry Thomas a bien poursuivi sa carrière à Hollywood, mais jamais sous le feu des projecteurs. Jusqu'à ce qu'on lui propose le rôle de Hugh Crain dans ce qui allait devenir l'un des hits de Netflix, The Haunting of Hill House.

Car oui, parfaitement, celui qui incarne le père de la famille Crain dans cette série à succès n'est autre que celui qui jouait Elliott dans E.T. ! L'histoire de The Haunting of Hill House : À l'été 1992, Hugh et Olivia Crain s'installent temporairement dans un ancien manoir, Hill House, avec leurs cinq enfants : Steven, Shirley, Theodora (Theo), Luke et Eleanor (Nell). Ils subissent des événements paranormaux et des pertes tragiques, les forçant à quitter la maison. En octobre 2018, vingt-six ans après, les frères et soeurs Crain et leur père, Hugh, se retrouvent réunis après une nouvelle tragédie, ce qui les force à affronter les démons intérieurs de leur enfance et leurs pertes.

Mise en ligne le 12 octobre 2018 sur la plateforme Netflix, la saison 1 de The Haunting of Hill House a connu un vif succès, autant auprès de la critique que du public, qui l'ont massivement plébiscitée à la veille d'Halloween. Considérée comme l'une des meilleures séries d'épouvante, elle se termine au bout de 10 épisodes. La question d'une saison 2 n'a pas encore trouvé de réponse, mais le créateur Mike Flanagan a assuré à Entertainment Weekly que plusieurs histoires pouvaient être possibles avec la maison et que d'autres chemins pourraient être pris, notamment pour en faire une anthologie.