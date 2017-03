Ed Sheeran amoureux de son amie d'enfance : "Je ne m'attendais pas à la revoir"

Il met une nouvelle fois tout le monde d'accord avec son nouvel album Divide sorti le 3 mars. Actuellement en pleine promotion de son opus sur lequel on retrouve le très entraînant Shape Of You, Ed Sheeran n'hésite pas à aborder d'autres sujets que la musique et à se confier sur sa vie personnelle.

Allégé de 20 kilos, le célèbre chanteur britannique de 26 ans doit cette nouvelle silhouette à sa compagne du moment, la joueuse de hockey Cherry Seaborn, une amie d'enfance dont il est éperdument épris. A Paris Match en kiosques jeudi 9 mars, le phénomène anglais raconte leurs retrouvailles, après des années sans se donner de nouvelles : "On ne se connaissait depuis longtemps, mais elle est partie vivre aux Etats-Unis, donc nous nous étions perdus de vue. Je ne m'attendais pas à al revoir, je l'ai croisée un soir de tournée, elle traînait avec l'un de mes potes." Si Ed Sheeran n'a pas peur de dire aujourd'hui qu'il est "tombé amoureux", la flamme a mis quelques semaines avant de se mettre à brûler. "Ça n'a pas été sérieux pendant deux mois... et aujourd'hui, je ressens des choses qui ne m'étaient jamais arrivées jusqu'alors", avoue-t-il.

Avec des millions d'albums vendus et le mythique stade de Wembley rempli à trois reprises en 2015, Ed Sheeran se félicite de pouvoir prendre soin de ses proches. Le chanteur pense mêm déjà à sa descendance, preuve qu'il est prêt à fonder une famille avec Cherry Seaborn : "Ma famille, mes futurs enfants et petits-enfants sont à l'abri, tout comme mes amis. Je n'ai aucune raison de me plaindre." Une belle façon de clouer le bec à tous ceux qui n'ont pas été tendres avec lui, notamment la presse anglaise. "Je m'en fiche, c'est ce que l'on appelle la maturité, non ?", conclut le meilleur ami de Taylor Swift.

L'intégralité de l'interview d'Ed Sheeran est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 9 mars 2016.

Olivia Maunoury