Ed Sheeran grassouillet après la tournée : 20 kilos de perdus grâce à sa chérie

En promotion pour son album à paraître, intitulé Divide, Ed Sheeran multiplie les interviews. Après une parenthèse dans sa carrière, le chanteur de 25 ans est enfin de retour. Lors d'une interview pour l'émission Total Access, diffusée à la radio Signal 1, le phénomène anglais est revenu sur sa longue pause, au cours de laquelle tout ne s'est pas forcément passé comme prévu. Inactif après plusieurs mois sur les routes, l'interprète de Shape of You a avoué avoir gonflé comme un ballon de baudruche !

"Je ne me rendais pas compte à quel point je me dépensais quand j'étais en tournée. Je suivais un régime pizza-bières, mais comme je me produisais deux heures par soir sur scène, j'ai gardé la ligne. Sauf que, la tournée s'est arrêtée, j'ai continué à manger de la pizza et à boire de la bière, mais tout d'un coup, je ne rentrais plus dans aucune fringue. Je pensais que mes fringues avaient rétréci", a-t-il confié lors d'une récente interview.

Heureusement, l'ancien alcoolique qui a vu s'afficher 95 kilos sur sa balance, a retrouvé la ligne grâce à sa petite amie, la joueuse de hockey Cherry Seaborn. Celle-ci lui a concocté un programme sportif qui lui a permis de perdre 20 kilos ! "Je m'entraînais 10 minutes tous les jours, sans faute. J'alternais entre 30 secondes de sprint et 30 secondes de course. L'astuce c'est de ne pas rater un seul jour, sinon vous avez une heure à rattraper", a-t-il expliqué.

Un entraînement qui a porté ses fruits puisque Ed Sheeran est désormais au top de sa forme, pile poil pour la sortie de ses nouveaux morceaux, qui ont battu le record des One Direction puisqu'ils comptabilisent plus de 13 millions d'écoutes au lendemain leur sortie.

L'interprète de The Thinking out Loud est une véritable machine à tubes, il a d'ailleurs révélé être à l'origine du carton Love Yourself, interprété par Justin Bieber. "J'avais écrit la chanson pour Divide mais, au final, ça ne le faisait pas. Justin l'a récupérée et l'a mise à sa sauce, il a sorti le single et voilà... Je ne dirais pas que c'est grâce à moi. Ça prouve en tout cas qu'il ne faut jamais renoncer", a-t-il conclu.

Coline Chavaroche