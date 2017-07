Ed Sheeran lynché par les fans de Lady Gaga : La chanteuse réagit !

Comme dirait la rappeuse Iggy Azalea : "Internet est le reflet le plus laid de l'humanité." Et le chanteur Ed Sheeran vient d'en faire les frais. L'interprète de Shape Of You a décidé de quitter Twitter, ce mardi 4 juillet, après s'être attiré les foudres des fans de Lady Gaga.

"J'ai décidé de me retirer complètement de Twitter. Je ne peux plus rien y lire. Quand j'y vais, je ne vois rien d'autre que des gens qui disent des choses méchantes. Un seul commentaire peut ruiner votre journée. Je me suis pris la tête à essayer de comprendre pourquoi les gens me détestait à ce point", a-t-il confié aux journalistes du Sun.

Le célèbre rouquin, âgé de 26 ans, s'est souvenu d'une fois en particulier où, suite à une interview qu'il avait donnée, et au cours de laquelle les internautes ont cru qu'il parlait de la Mother Monster, il s'est fait lyncher par ses nombreux admirateurs. "En fait, ça n'avait strictement rien à voir avec elle du tout", a-t-il précisé.

Il n'aura fallu guère longtemps à l'interprète de Born This Way pour avoir vent de cette mésaventure. Dans la foulée, elle n'a pas tardé à réagir pour soutenir son acolyte.

"Quel incroyable et talentueux artiste tu es Ed Sheeran, je t'aime. Tu mérites l'amour et le respect auquel chaque être humain a droit. J'aimerais que tous les internautes soient positifs et remplis d'amour afin de créer une communauté en ligne qui soit aimante et valorisante, plutôt qu'haineuse et méchante. Il n'y a aucune raison de tirer vers le bas un artiste, seulement parce qu'il est au top. Travailler dur pour être plus gentil envers les autres, ça devrait être le premier devoir de l'humanité", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié un selfie d'elle avec le chanteur. Espérons que son armée de fans en prenne de la graine.