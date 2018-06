Ed Sheeran : On lui réclame 100 millions de dollars !

La plainte a été déposée par la société Structured Asset Sales, qui possède un tiers des droits d'auteur du titre de Marvin Gaye, après l'avoir acheté en 2003 à la mort du chanteur américain Ed Townsend, un de ses collaborateurs sur ce titre. Selon des documents officiels relayés par la BBC, la chanson d'Ed Sheeran copierait "la mélodie, les rythmes, les harmonies, la batterie, la basse, les choeurs, le tempo, la syncope et la boucle" du classique de 1973. La société réclame pas moins de 100 millions de dollars au jeune chanteur de 27 ans.

Déjà en 2016, Ed Sheeran était traîné en justice par la famille d'Ed Townsend pour le même motif. Le juge n'avait alors pas donné suite. Au total, l'artiste anglais a été déjà été accusé cinq fois de plagiat pour ses titres Shape of you, Photograph et The Rest of our life.