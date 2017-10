Ed Sheeran percuté par une voiture, ses prochains concerts compromis

Ce genre d'accident ne tombe jamais bien mais encore moins lorsque plusieurs shows sont prévus dans les jours à venir à l'autre bout du monde. Ed Sheeran devait en effet s'envoler dans la semaine pour l'Asie puisqu'il est attendu à Tapei le 22 octobre puis à Osaka, au Japon le 25. Le chanteur à la cicatrice qui joue de la guitare sur scène est également annoncé dans la liste des artistes présents lors de la prochaine cérémonie des NRJ Music Awards qui se tiendra le 4 novembre au palais des Festivals et sera présentée, comme tous les ans, par Nikos Aliagas. Avec le succès de son album Divide, Ed Sheeran concourt dans trois catégories : Chanson internationale de l'année et clip de l'année avec son tube Shape of You, et artiste masculin international de l'année. Plâtre ou pas, il peut prétendre à chacun des trophées.