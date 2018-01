Ed Westwick, accusé de deux viols et viré : Un beau gosse prend sa place

Ed Westwick, qui incarnait le séduisant Chuck Bass dans la série Gossip Girl, est accusé de viols par deux actrices, Aurélie Wynn (30 ans) et Kristina Cohen (28 ans). L'acteur britannique de 30 ans nie les faits, qui se seraient déroulés dans les deux cas en 2014, et collabore avec les autorités pour l'enquête. Pour autant, la vénérable BBC a pris des décisions drastiques concernant ses engagements avec la star.

Lors des fêtes de Noël, la BBC devait diffuser la mini-série en trois épisodes Ordeal by Innocence (Témoin indésirable), adaptée d'un célèbre roman d'Agatha Christie. En raison de l'enquête qui touche Ed Westwick, la chaîne anglaise a d'abord décidé de suspendre sa diffusion : "Il existe de sérieuses allégations qui ont été vigoureusement démenties par Ed Westwick, avait annoncé le groupe audiovisuel public britannique dans un communiqué en novembre. La BBC ne porte pas de jugement, mais nous n'inclurons pas Ordeal By Innocence dans nos programmes jusqu'à ce que cette affaire soit résolue." On apprend, ce vendredi 5 janvier 2018, que la chaîne a finalement opté pour un choix plus radical : tout simplement remplacer Ed Westwick. C'est un autre beau gosse anglais de 30 ans qui récupère le rôle, Christian Cooke. Selon The Guardian, toutes les scènes de Westwick seront donc retournées, comme l'a fait Ridley Scott, pour les mêmes raisons et quelques millions de dollars, en remplaçant Kevin Spacey par Christopher Plummer, un gros mois seulement avant la sortie de Tout l'argent du monde. Une décision saluée par beaucoup en plein scandale Weinstein et et en pleine campagne virale #MeToo à Hollywood et dans le monde.

Cette mini-série n'était pas le seul projet d'Ed Westwick avec la BBC. Rappelons qu'il est la star depuis 2017 de la série White Gold (diffusée sur Netflix à l'international). La chaîne devait diffuser une saison 2 cette année. Le tournage est toujours suspendu, jusqu'à nouvel ordre.

Ed Westwick avait tenu à répondre publiquement aux deux accusations dont il fait l'objet. Concernant l'actrice américaine Kristina Cohen, il a écrit sur Twitter : "Je ne connais pas cette femme. Je ne me suis jamais imposé de quelque façon que ce soit, auprès d'aucune femme. Je n'ai clairement jamais commis le moindre viol." Puis vinrent les accusations d'Aurélie Wynn, auxquelles il a également répondu sur les réseaux sociaux : "C'est démoralisant et triste qu'en raison de deux témoignages non vérifiés et faux publiés sur les réseaux sociaux certains puissent en conclure que j'ai quoi que ce soit à voir avec une conduite aussi infâme et horrible. Ce n'est absolument pas le cas. Je coopère avec les autorités pour qu'elles puissent m'innocenter le plus vite possible."