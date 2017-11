Ed Westwick, accusé de viols : "Démoralisé", il coopère avec les autorités

Suite aux nouvelles accusations formulées par l'ancienne actrice taïwanaise Aurélie Wynn, Ed Westwick a de nouveau tenu à répondre, plus longuement cette fois-ci. Toujours sur Twitter, en postant la photo de son communiqué, dans lequel l'acteur écrit : "C'est démoralisant et triste qu'en raison de deux témoignages non vérifiés et faux publiés sur les réseaux sociaux, certains puissent en conclure que j'ai quoi que ce soit à voir avec une conduite aussi infâme et horrible. Ce n'est absolument pas le cas. Je coopère avec les autorités pour qu'elles puissent m'innocenter le plus vite possible."

La BBC a annoncé vendredi suspendre la diffusion d'un téléfilm, Ordeal By Innocence, adaptation d'Agatha Christie prévue pour une diffusion pendant les fêtes de fin d'année, en raison des accusations visant Ed Westwick : "Il existe de sérieuses allégations qui ont été vigoureusement démenties par Ed Westwick, a annoncé le groupe audiovisuel public britannique dans un communiqué. La BBC ne porte pas de jugement, mais nous n'inclurons pas Ordeal By Innocence dans nos programmes jusqu'à ce que cette affaire soit résolue." Le groupe a également indiqué que la "société de production indépendante" qui réalise la série White Gold diffusée sur la chaine BBC 2 en avait suspendu le tournage, le temps qu'Ed Westwick, qui joue également dans cette fiction, réponde à ces accusations.