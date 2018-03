Ed Westwick accusé de viols : Il retire ses démentis

À la suite des accusations de viols dont il fait l'objet, Ed Westwick avait tenu à répondre à ses deux accusatrices. En novembre 2017, après le récit glaçant de Kristina Cohen suivi par celui, très similaire, de l'ancienne actrice Aurélie Wynn, l'acteur de 30 ans révélé dans Gossip Girl avait nié fermement et expliqué qu'il avait confiance en la justice pour laver son honneur. Des démentis aujourd'hui effacés de ses réseaux sociaux.

Kristina Cohen et Aurélie Wynn ont accusé l'acteur de les avoir violées en 2012. Des plaintes ont été déposées. Ed Westwick déclarait alors sur Twitter : "Je ne connais pas cette femme [Kristina Cohen]. Je ne me suis jamais imposé de quelque façon que ce soit auprès d'aucune femme. Je n'ai clairement jamais commis le moindre viol." Puis : "C'est démoralisant et triste qu'en raison de deux témoignages non vérifiés et faux publiés sur les réseaux sociaux certains puissent en conclure que j'ai quoi que ce soit à voir avec une conduite aussi infâme et horrible. Ce n'est absolument pas le cas. Je coopère avec les autorités pour qu'elles puissent m'innocenter le plus vite possible." Depuis, une troisième jeune femme s'est fait connaître. Rachel Eck l'accuse d'agression sexuelle et Westwick ne s'est jamais exprimé sur cette dernière affaire.

Silence radio

Comme le note Us Weekly, les deux démentis d'Ed Westwick ont été effacés par l'acteur. On ne sait pas quand exactement mais cela est arrivé alors qu'il y a quatre jours le parquet de Los Angeles confirmait enquêter sur lui.

Selon une source du magazine américain proche de l'acteur, il s'agirait de "la politique de son avocat que ses clients n'utilisent pas les réseaux sociaux". Ed Westwick n'a en effet plus tweeté ni posté de photo sur Instagram depuis le 6 novembre. Sur les deux réseaux, ses derniers posts sont la même photo de sa compagne, l'actrice Jessica Michél Serfaty. Elle, en revanche, avait publié un superbe "bullshit" (connerie) sur Instagram le 8 novembre, accompagné de la légende : "Je n'y crois pas une seule seconde."

L'enquête est donc en cours depuis les plaintes de Kristina Cohen et Aurélie Wynn. Sans attendre, la BBC a pris ses dispositions en remplaçant Ed Westwick dans la mini-série en trois épisodes Ordeal by Innocence (Témoin indésirable) et en mettant en veille White Gold (disponible en France sur Netflix), série dont il tient le premier rôle.