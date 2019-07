Eddie Jones : Mort à 84 ans du père de Superman dans "Loïs et Clark"

Eddie Jones a joui d'une carrière s'étendant sur plusieurs dizaines d'années. Artiste complet, il est apparu dans de nombreux rôles à la télévision, mais également à Broadway où il a joué dans Devour the snow ou encore The Freak. Il a notamment joué dans une trentaine de longs métrages, dont Stanley et Iris avec Jane Fonda et Robert De Niro ou encore Une équipe hors du commun avec Geena Davis et Tom Hanks. Notons également sa participation au film Le Terminal, réalisé par Steven Spielberg.

On a aussi pu l'apercevoir dans la série Les Experts, Ghost Whisperer, Invisible Man ou encore Amy. Mais on se rappellera surtout de lui comme Jonathan Kent, célébrissime père de Superman dans Loïs et Clark, rôle qu'il a campé de 1993 à 1997. Sur Twitter, Dean Cain, son fils adoptif dans la mythique série, a tenu à lui rendre un dernier hommage. "Mon coeur se brise à l'annonce de cette perte. Que Dieu te bénisse, Eddie. Tu étais un être humain merveilleux et un père formidable. Repose en paix mon ami", a écrit l'interprète de Superman, aujourd'hui âgé de 52 ans.

Côté vie privée, Eddie Jones vivait à Los Angeles avec sa compagne, la réalisatrice Anita Khanzadian-Jones, qu'il avait épousée en 1991.