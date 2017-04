Eddie Murphy, "le coeur lourd", rend hommage à son frère décédé d'une leucémie

La famille de Charlie Murphy pleure l'acteur, humoriste et écrivain mort le 12 avril des suites d'une leucémie. Son frère, le très populaire Eddie Murphy, a publié un communiqué au nom de la famille. "Nos coeurs sont lourds après la perte aujourd'hui de notre fils, frère, père, oncle et ami Charlie, peut-on dans ce communiqué empli de douleur. Charlie a comblé notre famille d'amour et de rire, pas un jour ne passera sans que sa présence ne nous manque."

Le comédien est décédé à l'âge de 57 ans. Il souffrait d'une leucémie, une maladie dont il connaissait l'issue mais ne dont il ne s'était jamais plaint en public. C'est ce que son ami et partenaire de jeu dans Black Jesus, Gérard Slink Johnson, a souligné dans une vidéo où il rend hommage à son complice, saluant son courage et le fait qu'il souffrait en silence. Outre cette série dans laquelle Murphy a joué pendant 21 épisodes, on a pu le voir encore plus récemment dans la série Power, avec 50 Cent, et par le passé dans Les Boondocks ou Chappelle's Show. Au cinéma, il a fait quelques apparitions, en chauffeur de taxi dans La Nuit au musée ou en chien dans Norbit, aux côtés de son frère adoré.

Plusieurs autres comédiens et proches de la famille Murphy ont également rendu hommage à Charlie. Parmi eux, Chris Rock : "Nous venons tout juste de perdre l'un de nos véritables frères parmi les plus drôles qui soient. Repose en paix Charlie Murphy", écrit l'acteur et humoriste. Bow Wow, Gabrielle Union, Wendy Williams, Eric Gordon et même Angel Haze et le musicien Chance The Rapper ont salué la mémoire du regretté acteur.