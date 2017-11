Eddie Redmayne bientôt papa pour la 2e fois : Sa femme est à nouveau enceinte !

Un bébé peut en cacher un autre chez l'acteur britannique Eddie Redmayne et sa femme Hannah Bagshawe. Après avoir mis au monde une petite fille prénommé Iris Mary, en juin 2016, la jeune femme est de nouveau enceinte.

C'est le Daily Mail qui a révélé le futur carnet rose, avec confirmation du porte-parole de l'acteur. "Eddie et Hannah Redmayne sont heureux de confirmer qu'ils attendent leur deuxième enfant", a-t-il déclaré. L'acteur de 35 ans, qui tourne actuellement le deuxième volet des Animaux fantastiques avec Johnny Depp et Jude Law, et sa chérie de 34 ans sont apparus mercredi soir (1er novembre) lors d'une soirée où Hannah Bagshawe était au naturel et cachait un léger ventre rond.

La jeune femme, attachée de presse de métier, avait affiché son amour pour le talentueux acteur britannique lors de la saison des récompenses en 2014-2015, laquelle s'était soldée par un Oscar du meilleur acteur pour Eddie, grâce à sa prestation dans Une merveilleuse histoire du temps. Le couple avait ensuite officialisé la première grossesse d'Hannah en décembre 2015, un an après leur mariage dans le Somerset. Une nouvelle qui arrivait alors qu'Eddie Redmayne était à nouveau en course pour un second Oscar avec The Danish Girl. En juin 2016, Hannah Bagshawe a accouché d'une jolie petite fille, Iris Mary.