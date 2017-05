Eddie Redmayne recalé de la soirée de Rihanna après le Met Gala

Invitations aux soirées mondaines, voyages fréquents, cadeaux en tout genre... Le statut de célébrité procure de nombreux avantages ! Il ne donne pas, en revanche, l'immunité face aux petits tracas du quotidien. Eddie Redmayne et son épouse en ont fait l'expérience au soir du Met Gala, en se voyant refuser l'entrée à une after-party.

Le Met Gala 2017 a eu lieu le lundi 1er mai, au Metropolitan Museum of Art à New York. Le vernissage de l'expo annuelle du Costume Institute, consacrée pour cette édition à la créatrice Rei Kawakubo, était suivi de plusieurs after-parties. Celle animée par Rihanna, au 1 OAK, était une des plus prisées. Eddie Redmayne et Hannah Bagshawe s'y sont rendus mais ont essuyé un refus des agents de sécurité à l'entrée de l'établissement.

Le motif ? Le 1 OAK était bondé ! D'autres personnalités ont essuyé un refus à leur arrivée. À l'intérieur, la maîtresse de cérémonie de l'événement Rihanna s'amusait avec ses amis stars, dont A$AP Rocky et sa petite amie top model Kendall Jenner, Cara Delevingne ou encore Pharrell Williams et son épouse Helen Lasichanh.

Dans la même nuit, Eddie Redmayne et Hannah Bagshawe ont été admis au Top of the Standard, au Standard, High Line, situé à près de 500 mètres du 1 OAK. Katy Perry y animait son after-party. L'acteur britannique oscarisé de 35 ans y a notamment été photographié aux côtés de Dominic West, du présentateur télé James Corden et du tennisman Roger Federer, accompagné de son épouse Mirka.

Eddie Redmayne sera, le 31 janvier prochain, à l'affiche du film animé Cro Man.